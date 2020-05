Céline Dumerc confirme que 2020/21 sera sa "21e et dernière saison"

LFB

Clap de fin pour Céline Dumerc (1,69 m, 37 ans) qui a confirmé, dans l'émission RMC Sport Show Revival, qu’elle allait prendre sa retraite. Du moins pas pour tout de suite puisque la meneuse française a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait disputer une saison supplémentaire avec Basket Landes. C'est donc au terme de la saison prochaine que la carrière de "Caps" prendra fin.

"Ce sera ma 21e et dernière saison. C’est difficile pour moi de le formaliser, de le dire à voix haute, mais je crois que ça sera ma dernière saison."

La situation actuelle, liée à la pandémie de coronavirus, et les plusieurs mois sans pouvoir réellement s'entraîner vont rendre la reprise difficile pour Céline Dumerc. Et celle qui compte pas moins de six titres de championne de France à son palmarès, mais aussi une médaille d'or au championnat d’Europe de 2009 et une médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2012 avec les Bleues ne s'en cache pas :

"C’est compliqué. On a été coupées en plein vol. ça fait quand même un choc. Il a fallu qu’on encaisse la fin d’une saison qui ne finit pas. On se dit qu’on va se projeter sur la prochaine. Mais on ne sait pas si et quand elle aura lieu. On n’a pas accès au gymnase. Ça me fait peur parce que je ne suis pas toute jeune et qu’il ne faut que je m’arrête trop longtemps. La reprise va être compliquée. Je m’entretiens encore un peu. Mais ça fait plus de deux mois que je n’ai pas touché un ballon."

Pour rappel, Céline Dumerc a récemment été nommée manager général de l’équipe de France féminine. Mais avant d'occuper ce poste à temps plein, il lui reste donc une 21e saison professionnelle à disputer, à bientôt 38 ans.