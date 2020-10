Céline Dumerc et la LFB sont de retour !

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

La Ligue Féminine de Basket (LFB) s'est fait attendre mais elle est finalement bel et bien de retour. Après l'imbroglio autour de la finale de la Coupe de France féminine et le report de la 1re journée de LFB à cause de la COVID-19, le basket féminin français lance sa saison 2020-2021, dès ce samedi soir. Six équipes débutent leur saison ce samedi soir, il faudra, en revanche, attendre encore un peu pour les autres.

Du très lourd à tous les étages

Plus d'Open de France cette année mais toujours du beau jeu. Réputée comme la meilleure ligue d'Europe, la LFB verra s'affronter la quasi-totalité des meilleures joueuses françaises (Magali Mendy, Laëtitia Guapo, Amel Bouderra, Diandra Tchatchouang, Marine Johannès, Héléna Ciak, Ilian Rupert etc.) et des étrangères de très bon niveau (Alysha Clark, Nayo-Raincock-Ekunwe, Julie Allemand, Ana Dabovic, Asia Durr etc.).

La der' de Caps

Cette saison 2020-2021 sera d'autant plus intéressante à suivre qu'elle sera la dernière pour l'iconique Céline Dumerc. « Je commence à assimiler l’idée dans ma petite tête, rigole-t-elle au micro de Sud-Ouest. Je suis sûre de moi, c’est ma dernière saison, je ne reviendrai pas sur ma décision, à moins peut-être de circonstances exceptionnelles. » En attendant, la meneuse de Basket Landes aimerait finir ses 21 ans de carrière en apothéose, tant en LFB qu'en EuroLeague. Pour l'aider, rien de mieux que l'expérience de Valériane Vukosavljević, son ancienne coéquipière en sélection de retour en France, et la jeunesse de Kendra Chéry, l'une des jeunes joueuses à suivre en LFB.

Et ça commence dès ce samedi soir à 20 heures avec notamment un premier match à Villenuve-d'Ascq pour Basket-Landes et le derby des Pays-de-la-Loire entre La Roche-sur-Yon et Nantes-Rezé. À La Roche aussi, l'assistant coach Jacky Moreau fera son dernier baroud d'honneur, avant une retraite bien méritée.

Comme les années précédentes, la 1re journée et les autres seront à suivre en direct vidéo sur LFB TV (crédit : LFB)