Céline Dumerc repousse sa retraite et prolonge un an à Basket Landes

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

C'est l'information du jour ! Alors que cette saison 2020-2021 devait être le dernier de sa carrière de joueuse professionnelle, Céline Dumerc (1,69 m, 38 ans), légende parmi les légendes du basketball français, a décidé de rempiler une saison à Basket Landes. Elle sera donc encore joueuse de l'équipe de Julie Barennes sur les parquets la saison prochaine, poursuivant ainsi sa tournée d'adieu.

La saison sans public, qui l'avait conduit à être en larmes à l'issue de ce qui devait être son dernier match à Tarbes en novembre dernier, lui aurait laissé un goût amer trop longtemps. Finalement, Caps a fait le choix de repartir pour un tour avec Basket Landes où elle joue depuis 2016.



Honorée dans toutes les salles de France, comme ici à Lattes samedi dernier, Céline Dumerc aura l'occasion de prolonger sa tournée d'adieu en 2021-2022, peut-être devant du public cette fois (photo : Guillaume Poumarede)



Avec encore un effectif compétitif

Décalée sur le poste 2 depuis la saison dernière, la vice-championne olympique 2012 est toujours aussi active sur le terrain (9 points à 39% à 3-points, 3,3 rebonds, 3,8 passes décisives et 2,9 fautes provoquées pour 10,7 d'évaluation en 25 minutes) au sein d'un collectif qui fonctionne (deuxième de LFB avec 14 victoires en 18 rencontres). S'il va y avoir des départs dans son équipe à l'intersaison (Miranda Ayim prend sa retraite sportive, Ana Suarez va rejoindre La Roche Vendée et Aby Gaye est annoncée à l'étranger), un noyau dur sera conservé (Paget, Dumerc donc, Turcinovic, Vukosavljevic et Chery) et des joueuses de talent vont (Marine Fauthoux, prêtée par l'ASVEL) ou pourraient (Regan Magarity de Tarbes, Clarissa Dos Santos de Villeneuve d'Ascq) arriver.

Basket Landes annonce une conférence de presse à 12h pour expliquer ce choix de Céline Dumerc de prolonger une saison. Mais le communiqué du club, à lire ci-dessous, est déjà bien riche à ce sujet :

"C’est avec une immense fierté, joie et espoir de vivre de nouveaux moments partagés, que le club de Basket Landes a le plaisir de vous annoncer que Céline Dumerc a accepté de rempiler pour une saison supplémentaire en 2021-2022.