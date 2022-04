Céline Dumerc une saison de plus à Basket Landes

LFB

Crédit photo : FIBA

Samedi, Basket Landes a remporté la première Coupe de France de son histoire. De retour à Mont-de-Marsan, le club a célébré ce nouveau titre devant son public. L'occasion pour la présidente Marie-Laure Lafargue d'annoncer une nouvelle : la prolongation de Céline Dumerc (1,69 m, 39 ans).

La Tarbaise avait à l'origine prévu de prendre sa retraite de basketteuse professionnelle en 2021. Puis elle a prolongé l'aventure un an de plus. Avant de rempiler une saison supplémentaire donc. Celle qui aura 40 ans le 9 juillet prochain tourne encore à 8,3 points, 3 rebonds et 4,1 passes décisives en LFB.

Si rien n'est encore signé, ses propos après le titre samedi ne laissaient guère de doutes.

« Je continue pour ça, pour l'ambiance, avouait-elle à L'Equipe. L'année dernière on a gagné un titre et il manquait quelque chose, le public. Cette année on a pu vivre ça à Paris. Quand je suis arrivée en 2016, les dirigeants m'ont saoulée avec la Coupe de France et je n'y croyais pas. J'ai l'air con j'ai non seulement une Coupe de France mais un titre de champion de France. Donc comment ne pas continuer pour vivre des émotions comme ça... »

A Basket Landes, elle retrouvera une autre vétérane bien connue du championnat de France : Kristen Mann (1,88 m, 38 ans) va rejoindre Basket Landes à la rentrée, ce qui représentera son neuvième club en LFB. Elle fera le chemin inverse de Valériane Vukosavljevic qui prend elle la direction de Bourges.