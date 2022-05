Champion de LF2, Toulouse remonte en Ligue Féminine

Six ans après sa descente en Ligue 2 Féminine, le Toulouse Métropole Basket (TMB) retrouve l'élite du basketball féminin. Après une saison régulière dominante avec un bilan de 18 victoires pour 4 défaites et une première place du championnat validée, les Toulousaines n'ont perdu aucun matchs en phases finales, remportant toutes leurs séries 2 à 0. Ce samedi, le TMB est allé s'imposer 61-57 devant 4 000 personnes à la patinoire de Grenoble, où le club de la Tronche-Meylan avait organisé ce match retour.

Après deux échecs en finale, face à Charnay en 2019 puis face à Angers en 2021, le TMB retrouve donc la Ligue Féminine de Basket, niveau où le club avait évolué de 2009 à 2011 puis de 2013 à 2016.

Ce titre et cette montée concrétisent l’immense travail d’un club qui s’est structuré d’années en années avec des partenaires, un public, un coach, son staff et des joueuses portées par l’amour d’un maillot et un seule ambition, rendre a #Toulouse sa place au meilleur niveau. pic.twitter.com/I9JRaPDgAi