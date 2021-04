Charlène Soufflet déclare sa Flamme

LFB

Crédit photo : FIBA

Après trois apparitions sur les parquets de Ligue Féminine de Basket et trois matchs joués en EuroCup cette saison, Charlène Soufflet (1,80 m, 18 ans) s’entraine avec le groupe professionnel et réussi à prendre quelques minutes de temps de jeu cette saison. Les Flammes ayant concouru sur trois tableaux - le championnat, la Coupe de France et l’EuroCup - elle a pu marquer ses deux premiers points en EuroCup lors de la rencontre face à Cegled, provoquant, pour l'occasion, des scènes de bonheur sur le banc ardennais. En année de transition, l’arrière devait en parallèle jouer en Nationale 2, avec le centre de formation, ce qui n’a pas été possible, COVID-19 oblige. Néanmoins, elle ne cache pas son bonheur de s’entrainer avec un groupe aussi expérimenté.

« À l’entrainement, ça se passe très bien ! Parfois, c’est dur. Mais j’apprends beaucoup de choses. Il y a beaucoup de joueuses qui évoluent à un niveau élevé et qui sont très expérimentées. Pour moi, c’est bien ! »

La native de Meurthe-et-Moselle a conscience de la chance qu’elle a eu de jouer le Final Four de l’EuroCup à 18 ans, même si son équipe a terminé quatrième.

« C’est une bonne expérience ! Pour ma première année, je vis tout ça, c’est cool ! Je découvre des pays, je voyage... » ; mais Charlène Soufflet ne veut pas s’arrêter là, confiant que « l’objectif, c’est d’aller le plus loin possible ! ».

En attendant, la numéro 11 des Flammes aura l’occasion, dès la semaine prochaine, d’aller chercher son premier trophée en Finale de Coupe de France à Bercy. Avec une volonté d’être prêtée à un club de deuxième division dans le futur pour gagner en temps de jeu, Charlène Soufflet confirme, pour le plus grand bonheur des supporters, qu’elle restera bien à Charleville la saison prochaine.

