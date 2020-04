Charnay : Macquet, Lezin et Lithard rempilent

LFB

Crédit photo : Jordan Photographie

Samedi, Charnay a annoncé que le staff technique de son équipe première, évoluant en Ligue Féminine de Basket, serait identique la saison prochaine. Ce dimanche, le club rhodanien a cette fois officialisé la prolongation de trois joueuses. Il s'agit de :

Sixtine Macquet (1,96 m, 19 ans) : La native de... Charnay-les-Mâcon y a débuté sa carrière professionnelle en septembre 2018 après ses saisons au Centre Fédéral. Cette saison, elle a ainsi découvert la LFB, avec une efficacité certaine (6,1 points à 56% de réussite aux tirs et 1,9 rebond pour 5,2 d'évaluation). Contre le BLMA, elle a marqué 22 points en moins de 25 minutes.

Prescillia Lezin (1,82 m, 22 ans) : L'ancienne pensionnaire du centre de formation de Lyon a elle aussi vécu sa première saison LFB. Cette ailière a cumulé 2,8 points, 2,2 rebonds et 1 passe décisive.

Pauline Lithard (1,64 m, 26 ans) : La meneuse a passé un cap en venait à Charnay. Responsabilisée (28 minutes par match), la natif de Colmar a tourné à 10,2 points, 2,2 rebonds, 2,3 passes décisives et 2,5 balles perdues pour 7,8 d'évaluation. De quoi bien s'installer dans la division après des expériences LFB où son rôle était moindre (à Charleville-Mézières puis Landerneau).

Champion de LFB en 2019, Charnay possède actuellement le moins bon pourcentage de victoires de LFB (4 victoires et 13 défaites). Cependant, le championnat est suspendu à cause du coronavirus. Les instances s'exprimeront le 10 avril pour donner des informations sur la suite (et peut-être la fin) de la saison 2019/20. Quoi qu'il en soit, Matthieu Chauvet semble miser sur la continuité.