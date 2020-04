Charnay : Matthieu Chauvet sera toujours le coach en 2020/21

LFB

Si Charnay (4 victoires et 13 défaites) ne sait pas encore ce qu'il adviendra de la suite de la saison 2019/20*, actuellement suspendue à cause du coronavirus, le club annonce que l'entraîneur Matthieu Chauvet et son assistant Lucas Guignochau en seront toujours les coaches en 2020/21. Trois joueuses vont également prolonger. Ils ont fait monter l'équipe en Ligue Féminine de Basket en 2019.