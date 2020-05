Charnay enrôle Gabby Green et complète son effectif

LFB

Cinquième et dernière recrue de Charnay, Gabrielle Alise Green, dite Gabby Green (1,88m, 24 ans) renforce un peu plus le secteur intérieur du club. La poste 4 américaine évoluait la saison passée en République Tchèque, au club de Valosun KP Brno. En 21 rencontres de championnat et 24 minutes de moyenne, elle tournait à 10,4 points à 46% de réussite aux tirs dont 36% à 3 points et 6,8 rebonds pour 15,1 d'évaluation. Pour sa première saison en Europe, elle a terminé meilleure évaluation de son équipe. Elle y a également disputé 6 matchs d'EuroCup, compilant 12 points, 6,8 rebonds et 2,3 interceptions pour 15,2 d'évaluation.

Gabby GREEN

Poste 4 | 24 ans |



Infos sur la joueuse : https://t.co/Or4A0s5c89 pic.twitter.com/PKeQ5yWOuv — CBBS Basket (@cbbs_basket) May 19, 2020

Débutant sa carrière universitaire à Berkeley, en Californie, Gabby Green a croisé une certaine Mikayla Cowling, elle aussi fraîchement débarquée en Bourgogne. Elle a par la suite intégré l'Université de Loyola Marymount (LMU) avec qui elle est nommée meilleure jeune en 2018. La saison suivante, elle a compilé 13,6 points, 6 rebonds, 3,1 passes décisives et 2,7 interceptions par rencontre. Une ligne de statistiques très complète, si bien que la native de Oakland est repérée par les Sparks de Los Angeles. Elle va effectuer un camp d'entraînement chez le club de WNBA avant que ce dernier ne renonce à sa venue. Elle signe donc à Brno et connait sa première expérience hors des États-Unis.

Championne du monde U19 avec Team USA en 2013, Gabby Green est la quatrième américaine du roster de Charnay pour la saison prochaine après Promise Amukamara, Vionise Pierre Louis et Mikayla Cowling.

Matthieu Chauvet, coach du CBBS, s'est exprimé sur sa nouvelle recrue :

"Gabby est une poste 4 qui évoluait en République Tchèque à Brno (qui participait à l'EuroCup) pour sa première saison hors de États-Unis. Elle a également fait un camp avec les Los Angeles Sparks en 2019. Gabby est très mobile et polyvalente, elle est très à l'aise avec le ballon et capable de jouer aussi bien les contre-attaques et les un-contre-un loin du panier. Elle dispose d'une qualité d'adresse intéressante dans les tirs extérieurs et à 3 points. Elle était également la deuxième meilleure aux interceptions avec plus de 3 par match."

L'effectif du CBBS 2020/21 :