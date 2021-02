Charnay se fait respecter à La Roche Vendée BC

LFB

"Vous savez, ce soir, je suis juste heureux comme un gamin." Après avoir entonné le mythique Ban bourguignon avec ses joueuses et son staff, l’entraîneur charnaysien Matthieu Chauvet était d’humeur dithyrambique. "On commence à trouver de l’enthousiasme", sourit-il après un probant succès à La Roche-sur-Yon (75-66). "Cette victoire-là va peser lourd dans le classement final mais il ne faut pas relâcher. On a une recette de cuisine qui fonctionne bien, et il faut y mettre les mêmes ingrédients tout simplement."

Matthieu Chauvet : "Pendant trois jours, on s’est dit qu’il fallait venir chercher le respect"

Et force est de constater que le cœur et l’intensité ont été les deux principaux ingrédients du CBBS. Car après quatre défaites de rang dont une grosse claque vendéenne reçue à l’aller (87-108), les Pinkies devaient confirmer la victoire de mercredi acquise contre Villeneuve d'Ascq (76-55). Pourtant privées de leur intérieur titulaire Vionise Pierre-Louis (touchée à l’épaule contre Villeneuve d’Ascq), elles ont été plus conquérantes que les protégées de la Halle des Sports des Oudairies.

"Pendant trois jours, on s’est dit qu’il fallait venir chercher le respect. Il y a trois semaines, on a été humillé chez nous, on a encaissé 108 points. Il fallait relever la tête pour prouver que ce n’était pas notre vrai visage. Ce soir, on a regagné le respect. Ça se voit et c’est passé par la défense. En trois semaines, on a réussi à encaisser 42 points de moins." Et à enchaîner deux victoires de rang en LFB pour la première fois de l’histoire du club (4 victoires en 15 rencontres en 2020-2021).

Le selfie de la victoire pour Charnay après sa victoire au RVBC (photo : Charnay Basket)

Accusant jusqu’à 10 points de retard (43-33, 19’), la formation rhodanienne a su faire déjouer des Yonnaises en manque de rythme au retour des vestiaires. "Les filles ont appliqué les consignes à la perfection", souligne celui qui a officié au RVBC entre 2008 et 2011. "On a été plus déterminées qu’elles et petit à petit, La Roche a commencé à ne plus trouver de solution." Au contraire de Charnay qui a infligé un 16-0 au RVBC en l’espace de six minutes (53-46, 26’ ; 53-59, 31’), avec une Olivia Epoupa en forme (14 points mais à 6/16 aux tirs, 8 rebonds et 7 passes décisives pour 23 d’évaluation). "C’est la faculté d’y croire et de l’incarner dans les attitudes défensives qui a fait la différence", souligne-t-il.

Emmanuel Body : "Une déception mais pas surpris"

"On n’a pas les ressources mentales pour s’accrocher", regrette Emmanuel Body. "Cette série nous tue. C’est une déception de plus mais on n’est même pas surpris. Cette équipe-là finira ainsi : elle est capable de faire des perf’ mais d’autres matchs, elle passe complètement à côté. À chaque fois, on ne sait pas avec quelle équipe on va jouer... Ça fait plusieurs mois que c’est comme ça, il faut vivre avec les hauts et les bas."

Avec une Kristina Higgins touchée à la cheville lors de l’entraînement de vendredi, le RVBC essayera de se battre pour accrocher cette sixième place synonyme de compétition européenne.

Cliquez ici pour consulter les statistiques de la rencontre

À La Roche-sur-Yon,