Charnay signe la jeune Canadienne Shay Colley

LFB

Crédit photo : FIBA

Shay Colley (1,75 m, 25 ans) est la nouvelle recrue de Charnay en Ligue Féminine de Basket (LFB). Après sa saison senior chez les Spartans de Michigan State (8,8 points et 3,4 rebonds en 19 minutes), la native de Brampton (Ontario) n'a semble-t-elle pas joué en 2020-2021. La meneuse a aussi disputé la Coupe du monde 2018 en Espagne avec son équipe du Canada, terminant septième de la compétition après avoir battu l'équipe de France durant les phases de poule. Elle avait marqué 12 points contre les joueuses de Valérie Garnier.

Au CBBS, elle rejoint Kankou Coulibaly et G'mrice Davis les deux étrangères arrivées récemment dans le club mais aussi Maïa Hirsch et Joanne Lauvergne, fraîchement signées, et Coralie Chabrier et Prescillia Lezin, qui ont rempilé. En 2020-2021, Charnay a terminé neuvième de LFB avec un bilan de 8 victoires et 14 défaites.