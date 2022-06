Chidom, Abega, Kucowski et Diakité composeront la raquette de Saint-Amand

LFB

Crédit photo : FIBA

Non qualifié pour les playoffs après avoir terminé à la 9e place de la saison régulière, Saint-Amand a du passer par les playsdowns pour se maintenir en LFB. En vacances depuis deux semaines, le club nordiste s'est complètement plongé dans son intersaison avec l'arrivée de Julien Pincemin en tant que nouveau coach, la prolongation de Pauline Lithard et de Janee Thompson, l'arrivée d'Hortense Limouzin, d'Iva Slonjsak et de Maud Stervinou ainsi que le départ de 9 autres joueuses. Et en ce début de semaine, les Green Girls ont annoncées 3 nouvelles signatures pour y palier.

La première est celle de Natalie Kucowski (1,90 m, 23 ans). La jeune poste 4/5 américaine a été draftée en WNBA en 35e position par le Seattle Storm. Non conservée, elle a donc connue sa première expérience professionnelle dans le championnat tchèque avec le KP Brno et sort d'une première saison très encourageante à 10,7 points et 11 rebonds de moyenne en EuroCup. A l'intérieur, elle sera associée à une autre poste 4 qui fait elle son arrivée, Seehia Sida Abega (1,88 m, 19 ans). Jeune talent du basket français, elle évoluait cette saison à Basket Landes. La Réunionnaise souhaite disposer d'un temps de jeu plus conséquent. Elle retrouvera sur place son ancienne coéquipière de Nantes-Rezé (en 2020-2021), la poste 5 Hatoumata Diakité (1,91 m, 19 ans), qui est prêtée par Villeneuve d'Ascq. Enfin, c'est l'internationale nigériane Oderah Chidom (1,93 m, bientôt 27 ans) qui complètera la raquette de l'Union Hainaut, elle qui sort d'une belle saison à Angers en LFB (12,6 points et 4,5 rebonds par match).

L'effectif 2022-2023 de Saint-Amand :