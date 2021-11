Cierra Burdick en renfort à l'ASVEL

LFB

Crédit photo : FIBA

Souffrant du genou, Nayo Raincock-Ekunwe a subi une arthroscopie qui l'empêche de jouer plusieurs fois. En conséquence, l'ASVEL Féminin a fait venir une remplaçante médicale. Il s'agit de Cierra Burdick (1,88 m, 28 ans) intérieure étasunienne habituée à jouer en WNBA.

14e choix de la Draft 2015 après son curcus complet à Tennessee, la native de Charlotte (Caroline-du-Nord) a enchaîné les franchises, allant d'Atlanta à Seattle en passant par New York, San Antonio / Las Vegas, Phoenix et Minnesota. Elle n'a cependant jamais passé la barre des 4,5 points de moyenne (en 2017 avec les Aces). Autrement, elle possède une bonne expérience européenne pour avoir joué en Italie, Russie, Israël et Pologne. Elle a également souvent porté les couleurs des Etats-Unis, en jeunes puis en 3x3 en séniors.

Si elle est qualifiée à temps, elle fera ses débuts avec l'ASVEL ce samedi à l'occasion de la réception de Tarbes.