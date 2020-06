Clarissa Dos Santos va s'engager avec le club turc d'Izmit Belediyespor

LFB

Arrivée de Turquie en 2016, Clarissa Dos Santos (1,88m, 32 ans) va quitter la France après quatre belles saisons. Passée par Bourges, Charleville-Mézières et l'ASVEL féminin, l'intérieure brésilienne a laissé sa trace en Ligue Féminine de Basket (LFB).

Au sortir d'une saison compliquée, entâchée par une blessure au tendon d'Achille, Clarissa Dos Santos a rapidement été indisponible, ne disputant que six rencontres de Ligue Féminine (11,3 points, 6,8 rebonds et 2 passes décisives pour 14,8 d'évaluation). L'ASVEL féminin a donc du faire face à une absence de taille dans sa raquette. La saison précédente, la Brésilienne apportait 10,7 points et 7,4 rebonds pour 13,9 d'évaluation de moyenne. Intérieure intense et physique, son apport, notamment au rebond, a été précieux pour assurer la première place du classement et la qualification pour la prochaine édition de l’EuroLeague.

Auparavant, Clarissa Dos Santos avait déjà disputé deux saisons très convaincantes, avec Bourges d'abord et Charlevilles Mézières ensuite. Là-encore, la native de Rio de Janeiro alignait des statistiques dignes des meilleures joueuses du championnat : 12,8 points et 7,1 rebonds pour 15,1 d'évaluation pour sa première saison en France et 14,1 points et 10 rebonds pour 20 d'évaluation en 2017/18. À son palmarès est venue s'ajoutait sa victoire en Coupe de France en 2017, avec les Tango Bourges, face à Charleville. Elle y inscrit 26 points à 11/13 aux tirs et 6 rebonds pour 34 d'évaluation en 29 minutes, une performance récompensée par le titre de meilleure joueuse de la rencontre.

Prolongée pour deux saisons à l'été 2019, l'internationale brésilienne va finalement quitter le club rhodanien avant la fin de son contrat. Le président d'Izmit Belediyespor Ugur Kostur - équipe turque relativement nouvelle dont le propriétaire a investi dans le but d'être compétitifs sur la scène européenne - a en effet déclaré sur son compte Instagram "Les transferts surprises continuent", le tout accompagné d'une photo floutée de la trentenaire.