Clémentine Samson attendue à Tarbes

Crédit photo : RVBC

Arrivée en 2018 du BCSP Rezé (LF2), Clémentine Samson (1,81m, 29 ans) va refermer l'un des plus beaux chapitres de sa carrière. Car c'est à La Roche qu'elle a découvert la LFB puis les joies de la Coupe d'Europe. Selon nos informations, l'arrière native de Cholet (comme ses deux entraîneurs, Emmanuel Body et Jacky Moreau), va s'engager avec Tarbes. En déplacement dans les Hautes-Pyrénées fin mars avec le RVBC, elle avait d'ailleurs fait forte impression au Quai de l'Adour (20 points à 9/14 aux tirs et 2 rebonds pour 20 d'évaluation).

« C’était la joueuse qui sortait du banc et qui plantait des paniers à 3-points, explique Emmanuel Body après la défaite du RVBC contre le BLMA. C’était un peu notre joueuse joker. C’est une joueuse super sympa, elle a apporté plein de bonnes choses et qui a vécu de très bons moments ici. »

Discrète mais efficace malgré une période compliqué avec la formation vendéenne, elle tournait à 6,7 points à 47% de réussite aux tirs et 1,9 rebond pour 5,5 d'évaluation en 18 minutes en LFB.