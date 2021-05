Clémentine Samson quitte la Roche Vendée et signe à Tarbes

Comme annoncé, Clémentine Samson (1,81 m, 29 ans) quitte officielement La Roche Vendée Basket Club après trois saisons au sein du club, afin de rejoindre Tarbes. En 2020-2021, la native de Cholet valait 6,3 points à 39,9% de réussite aux tirs avec 1,8 rebond et 0,7 passe pour une évaluation de 4,7 en 18 minutes de jeu. Sixième de LFB, le RVBC a été éliminé par les championnes de Basket Landes en quart de finale. A Tarbes, l'arrière va retrouver François Gomez qu'elle avait côtoyé à Perpignan au début de la dernière décennie.

« J’ai eu la chance de travailler avec Clémentine de 2011 à 2014, a rappelé François Gomez. Ce ne sont que d’excellents souvenirs avec un titre de champion de France de ligue 2 suivi d’une demie finale de LFB la saison suivante et un nouveau titre de champion de France avec l’équipe de Perpignan. Les saisons passent vite et c’est un vrai bonheur de la retrouver à mes côtés. Elle nous a laissé un souvenir mitigé lors de la venue de La Roche sur Yon en repartant avec la victoire et le titre honorifique de meilleur scoreur de la rencontre. Elle sera un véritable atout offensif et apportera son magnifique état d’esprit de compétitrice. Bienvenue à toi. »