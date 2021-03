Dans la douleur, Bourges se défait de Villeneuve d'Ascq

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Malmenées pendant trente minutes, les joueuses du Tango Bourges Basket ont su faire la différence en fin de match grâce au tandem Eldebrink-Chartereau. Bourges ne perd toujours pas et s'offre un quatorzième succès cette saison en LFB (81-76).

Un Tango Bourges Basket à deux vitesses

Malgré une mauvaise entame et un premier quart temps très compliqué (11-21, 10e), les Berruyères ont su réagir dès l'entame du deuxième quart temps. Dans le sillage d'une Elin Eldebrink toujours aussi efficace (26 points, 26 d'évaluation), Bourges comble peu à peu le retard. Alors que les joueuses de Bourges se montrent plus agressives en défense et retrouvent leur adresse sous le cercle, Villeneuve d'Ascq se repose sur l'efficacité du duo Lisa Berkani (17 points, 5 rebonds, 15 d'évaluation) - Courtney Hurt (13 points, 2 passes décisives, 16 d'évaluation) pour refaire un écart dans ce premier acte (29-38, 18e). Malgré une meilleure attitude dans le deuxième quart temps, les Berruyères accusent un retard de 8 points à la pause (31-39, 20e).

Elin Eldebrink sauve Bourges

Au retour des vestiaires, les Berruyères reviennent sur le parquet avec de bien meilleures intentions. Bourges inflige un 5-0 d'entrée et recolle à trois petits points de Villeneuve d'Ascq (36-39, 23e). L'intensité monte d'un cran dans ce deuxième acte. Grâce à une adresse retrouvée, Bourges court toujours après le score dans ce troisième quart temps mais ne compte plus qu'un point de retard à dix minutes du terme (57-58, 30e). Malmenées pendant trente minutes, les Berruyères ont haussé le ton dès l'entame du dernier quart temps. Porté par Alexia Chartereau (17 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 13 d'évaluation), le Tango Bourges Basket a fait la différence en fin de match grâce notamment à une Elin Eldebrink clutch. Dans la douleur, Bourges reste invaincu en championnat et signe un quatorzième succès (81-76).

