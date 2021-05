Décimées, les Flammes Carolo joueront à 5 joueuses pros contre l'ASVEL en playoffs

Récentes finalistes de la Coupe de France contre Lattes-Montpellier, les Flammes Carolo affrontent ce mardi soir l'ASVEL féminin pour le match aller des quarts de finale de playoffs LFB. Un match qui s'annonce très compliqué pour les Flammes car leur effectif est décimé par les blessures. Les matchs se sont enchainés ces derniers temps et certaines joueuses ont été victimes de péphins physiques, à tel point que Romuald Yernaux ne pourra compter que sur cinq joueuses professionnelles ce mardi soir.

Sans intérieures !

La liste de l'infirmerie est longue ; l'internationale Française Endy Miyem était blessée au mollet avant la finale de Coupe de France et ne sera pas présente pour ces quarts de finale. Christelle Diallo, touchée par une lésion musculaire à la cuisse a tout donné lors de la finale à Bercy, elle est actuellement au repos pour cicatriser sa déchirure. Dans le dernier match de la saison, remporté contre Saint-Amand, Mame-Marie Sy-Diop (cheville) et Evelyn Akhator (genou) se sont ajoutées à la longue liste des invalides pour ces playoffs. Ainsi, c'est toute la raquette de l'équipe de Charleville-Mézières qui est clouée à l'infirmerie relate le site Internet des Flammes Carolo.

"La crise sanitaire et notre bon parcours dans les différentes compétitions (Final Four de l'EuroCup, finale de la Coupe de France et saison régulière LFB, NDLR) nous ont imposé un rythme très soutenu sur cette fin de saison. Sans jamais tricher, nous avons tout donné sur chacune des rencontres disputées et aujourd'hui, nous payons le lourd tribut de cette cadence infernale avec cette hécatombe de blessées", regrette le coach Romuald Yernaux sur le site Internet de son club.