Diminué, Basket Landes s'en sort contre Saint-Amand

LFB

Crédit photo : Basket Landes

En match de la 9e journée de Ligue Féminine de Basket (LFB), Basket Landes (leader invaincu) recevait le dernier, l'Union Hainaut Saint-Amand. Un duel des extrêmes qui a été plus serré que prévu. Il faut dire que l'équipe de Julies Barennes a du faire sans Katherine Plouffe (entorse de la cheville) en plus d'Aby Gaye et de Lidija Turcinovic.

Malgré le manque d'intensité, les Landaises ont mené pendant un moment avant de voir les visiteuses prendre le dessus suite à deux 3-points de la nouvelle venue Slonjsak et de Jasmine Bailey. Mais portées par une Valériane Vukosavljevic qui un impact de MVP pour le moment cette saison (16 points à 5/12 aux tirs, 10 rebonds, 2 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 17 d'évaluation en 35 minutes), les locales ont repris le dessus pour l'emporter 66-60. C'est leur 6e victoire de la saison.