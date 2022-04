Direction La Roche Vendée pour Luisa Geiselsöder et Tima Pouye

LFB

Crédit photo : FIBA

Club installé dans le top 8 de la Ligue Féminine de Basket (LFB), La Roche Vendée a engagé deux internationales pour la saison 2022-2023. Selon Le Télégramme, c'est l'intérieur allemande Luisa Geiselsöder (1,92 m, 22 ans) qui arrive en Vendée. Pour sa deuxième saison au LBB (9,4 points et 5,4 rebonds pour 8,6 d'évaluation), la native d'Ansbach a été moins en réussite qu'en 2020-2021 (14 points et 5,1 rebonds pour 15,1 d'évaluation) malgré un temps de jeu identique (26 minutes) Par ailleurs, l'arrière internationale française Tima Pouye (1,75 m, 23 ans) s'est également engagée selon nos informations. L'ancienne joueuse de Tarbes sort de deux saisons chez les Flammes Carolo, avec qui elle tourne à 9,4 points, 2,4 rebonds et 2,2 passes décisives pour 8 d'évaluation en 24 minutes en LFB en 2021-2022. Elle sera la nouvelle tête d'affiche française du club après le départ d'Ornella Bankolé pour Bourges.