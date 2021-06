Dominique Malonga (Pôle France) s'engage avec l'ASVEL

Après Victor Wembanyama chez les hommes, l'ASVEL parie sur un autre phénomène du basket français. Selon Le Progrès, le club villeurbannais a engagé Dominique Malonga (2,02 m, 16 ans) en provenance de l'INSEP. Dans le quotidien L'Equipe du 29 juin, le président Tony Parker avait déjà annoncé avoir signé la "Victor Wembanyama du féminin". Tout en ajoutant qu'il s'agissait du "plus gros potentiel depuis Sandrine Gruda".

Née au Cameroun, Malonga a été formée à Rueil-Malmaison, avant de rejoindre le Pôle France à l'été 2019. La Fédération a mis en place un programme spécifique pour elle, afin de développer son physique. Un choix payant puisqu'elle a pris 12 kilos en 18 mois, comme indiqué dans un article publié sur le site de la FFBB. Cette saison, elle n'a disputé que trois matchs (8,3 points).

Doté d'un physique impressionnant à son âge, l'international française a fait le buzz sur une vidéo publiée par la Fédération l'été dernier, en réussissant un dunk lors d'un entraînement à l'INSEP.

Dominique Malonga casually throwing it down... at 14



@ffbasketball pic.twitter.com/BNlXht78M8