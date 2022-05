Elin Eldebrink quittera Bourges pour retourner en Suède après les playoffs

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Elin Eldebrink (1,74 m, 34 ans), arrivée à Bourges à l'aube de la saison 2019-2020, a annoncée qu'elle quitterait le Tango Bourges Basket une fois la saison terminée annonce Le Berry Républicain. A 34 ans, la meneuse suédoise souhaite rentrer au pays et retrouver sa soeur jumelle Frida, elle aussi passée par le TBB en 2012-2013, pour retourner dans son club de coeur, là où tout a commencée, à Södertälje. En 16 ans de carrière, Elin a joué dans 8 championnats différents : en République tchèque (2011-2012) où elle a été championne avec Prague, en Turquie (2015-2016 et 2016-2018) où elle a été championne avec l'Université du Proche-Orient, mais aussi en Espagne, en Italie, en Russie, en Belgique et en France à Tarbes (2008) et Villeneuve-d'Ascq (2013-2014).

Seulement, à l'aube de la confrontation face à Basket-Landes en demi-finales des playoffs de LFB, la meneuse n'a pas la tête au départ et souhaite avant tout gagner le championnat de France pour terminer en beauté.

"C'est pour ça que je suis venue ici. Ma motivation est très haute car c'est ma dernière saison à l'étranger avant de rentrer en Suède. C'est presque ma dernière saison professionnelle j'ai envie de dire, en tout cas à un tel niveau de compétition. Arriver à gagner le championnat de France serait une parfaite conclusion de mon passage à Bourges. C'est excitant et j'espère qu'on pourra y arriver."

Pour devenir championne de France, les joueuses du TBB devront passer le stade des demi-finales face à Basket Landes, un adversaire qu'elles connaissent très bien. C'est la cinquième fois cette saison que les deux équipes se croisent après les deux matches de saison régulière, les deux quarts de finale d'EuroCup et la finale de la Coupe de France où Bourges s'était inclinée après une double prolongation 88-91. Rendez-vous ce mardi soir à 20h45 pour le début de cette série qui s'annonce passionante.