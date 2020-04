Emmanuel Coeuret dresse le bilan de ses années au Nantes-Rezé Basket

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

C’est une page qui se tourne au Nantes-Rezé Basket. Après huit années de loyaux services, l’entraineur Emmanuel Coeuret quitte le club. Une histoire « humaine formidable » entre un entraîneur explosif et un club familial, explique l’homme de bientôt 50 ans (le 21 avril), dans un entretien bilan accordé à Ouest France. Il confie avoir « connu plus de bas que de hauts en huit ans. Partir comme cela ne me plaît pas spécialement. Ces derniers mois, j’ai vu beaucoup de gens quitter le NRB. Heureusement que j’ai eu cette équipe formidable pour terminer mon chemin ici, même si j’aurais, en effet, voulu aller au bout avec elle. »

Celui qui a vu passer des joueuses talentueuses telles que Jacinta, Sarah Michel, Katherine Plouffe, ou encore Yulia Andreyeva, explique que pour la suite de sa carrière il est dans « le flou total. Quand le téléphone sonnera, j’y réfléchirais, mais je dois dire que comme à chaque fin de saison et encore plus celle-ci, je suis dans la « petite mort ». Ce qui est sûr, c’est que sans feeling humain, je ne m’engagerai pas. » Avant de terminer et d’ajouter un mot sur l’avenir du NRB :

« Ce club du NRB, où j’ai passé huit ans, a pris, selon moi, de mauvaises directions. On a connu six années de playoffs. Concernant les ratés, je prends ma part de responsabilités. Mais il ne faut pas oublier que, cette LFB a énormément changé, ne cessant de progresser économiquement et sportivement. A mon avis, elle est devenue l’une des meilleures ligues du monde derrière la WNBA. Le contexte actuel ne va sûrement pas aider, mais je souhaite au Nantes Rezé Basket de savoir rebondir. »

Chez les Déferlantes, il sera remplacé par Aurélie Bonnan.