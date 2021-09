En pleine préparation, le BLMA écarte déjà son nouvel entraîneur Stéphane Leite

LFB

Au printemps dernier, Lattes-Montpellier a tenté de trouver un accord avec Stéphane Leite pour rompre le contrat de trois ans signé quelques mois plus tôt. N'y étant pas parvenu, le BLMA a fini par officialiser, très tardivement, la signature de l'entraîneur auvergnat. Ce dernier s'est donc installé à Lattes afin de prendre ses fonctions, chose qu'il a fait au début de la préparation, fin août. Sauf qu'en début de semaine, le club l'a averti de sa mise à pied, la justifiant par une "faute grave". Depuis, l'entraîneur du centre de formation Damien Leroux est chargé de mener les séances du groupe professionnel.

A l'aube de ses trois années de contrat, Stéphane Leite va bien entendu pouvoir attaquer juridiquement le BLMA. Il n'aura sans pas de mal à obtenir gain de cause devant les prud'hommes.

Un nouveau staff et des recrues à trouver

De son côté, le club héraultais va tout de même devoir trouver des solutions pour préparer au mieux la saison 2021-2022, alors que les Gazelles vont jouer en EuroLeague en plus de la LFB. En plus d'engager un nouveau staff technique, le BLMA va devoir compléter l'effectif actuellement privé de plusieurs joueuses clés, blessées et en congé maternité.