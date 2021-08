Enceinte, Valériane Vukosavljevic met sa carrière en pause et prévoit de revenir en 2022

LFB

Crédit photo : FIBA

« Championne de France, vice-championne d’Europe et médaillée olympique mais ma plus belle médaille se trouvait depuis tout ce temps gardée bien au chaud. » a indiqué sur Twitter Valériane Vukosavljevic. L'internationale française a attendu la fin des Jeux Olympiques pour annoncer cet heureux événement. Interrogée par France Info, la tricolore explique les raisons qui l'ont poussé à révéler cette heureuse nouvelle après la fin des compétitions internationales (Euro + Jeux Olympiques) plurôt qu'avant :

« À vrai dire, j'avais peur que des coéquipières, ou même des adversaires, agissent différemment avec moi sur le terrain, sous prétexte que j'étais enceinte. Je n'aurais pas trouvé cela super fair-play. Concernant les médias, je ne voulais simplement pas avoir à répondre à des questions autres que sur le basket, sachant que sur le plan médical tout était bien géré. Je ne souhaitais pas que ce soit un évènement dans l'évènement. Nous avions des gros objectifs et pour le bien de l'équipe, c'était mieux comme ça. »

Actuellement enceinte de seize semaines, Valériane Vukosavljevic va mettre entre paranthèse sa carrière de joueuse et compte revenir en 2022 sur les parquets avec son club de Basket Landes, au courant de la situation et qui l'a parfaitement acceptée. « Je vais partir à Los Angeles voir mon petit frère (Joël Ayayi) que je n'ai pas vu depuis deux ans. Je vais profiter avec mon mari, mes parents, et mes deux autres frères et soeurs » a-t-elle indiqué toujours pour France Info.