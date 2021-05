Endy Miyem : "À Bourges, je sais où je mets les pieds"

LFB

Crédit photo : FIBA

Endy Miyem (1,88 m, 33 ans) reviendra à Bourges pour la saison prochaine. C'est d'ailleurs la seule recrue de l'équipe coachée par Olivier Lafargue, puisqu'elle remplace Alexia Chartereau partie à l'ASVEL. Elle avait voulu partir pour voir ailleurs, découvrir de nouvelles choses et d'autres niveaux après ses 9 ans au sein des Tango (2006-2015). Après avoir joué aux Etats-Unis, à Minnesota, en Russie (Koursk) et en Italie (Schio), elle est revenue en France mais pas dans le Berry. Pas de suite. Après une saison au BLMA et deux années aux Flammes Carolo, elle a senti l'envie de revenir dans son club de début de carrière avec qui elle a tout gagné (six championnats de France et quatre coupes de France) comme elle le rappelle dans une entrevue accordée au Berry Républicain.

"Depuis mon départ, je me suis toujours dit que j’aimerais revenir à Bourges à un moment dans ma carrière. Les années passaient et je me disais que ça ne se ferait peut-être pas. Mais finalement, si ! Je suis super contente. En effet, ce fut une décision facile à prendre. À Bourges, je sais où je mets les pieds. Certes, ça a un peu changé depuis mon départ, mais je reviens dans une terre de basket. Je connais le professionnalisme de ce club où tout est fait pour que les joueuses soient performantes. Je connais la ville, les environs, c’est un plus."

La capitaine de l'équipe de France valait cette saison avec Carolo 11 points à 47,4% de réussite aux tirs, accompagnés de 4,5 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception par match pour une évaluation de 12,6 en 26 minutes de jeu.