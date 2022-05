Endy Miyem (Bourges) de retour pour affronter Basket Landes

LFB

Crédit photo : FIBA

Le Tango Basket Bourges et Basket Landes se retrouvent ce mardi soir pour la sixième fois de la saison, toutes compétition confondues. Après les deux matches de saison régulière, les deux rencontres quarts de finales d'EuroCup et la finale de Coupe de France, qui a vu le TBB s'incliner après une double prolongation, les deux équipes se retrouvent cette fois-ci pour le match 1 des demi-dinales de playoffs LFB.

Dans ces confrontations directes, Bourges a l'avantage puisqu'elles mènent trois victoires à deux mais ce n'est pas le seul avantage qu'elles possèdent. En terminant à la première place de la saison régulière, le TBB démarre la série à domicile. Néanmoins, Basket Landes a un match de moins dans les jambes puisqu'elles ont éliminé les Flammes Carolo 2 à 0 tandis que Bourges a eu besoin de trois manches pour se défaire de Lattes-Montpellier en quart de finales.

L'entraîneur Olivier Lafargue rappelle également dans les colonnes du Sud-Ouest qu'il s'agit du 47e match de la saison pour Bourges, ce qui conduit son groupe a être fatigué. Cependant, à quelques heures de ce match 1, il annonce que l'intérieure Endy Miyem va faire son retour ce mardi ou ce vendredi dans les Landes. Blessée à la cheville depuis fin janvier, elle va ainsi revenir pour le moment le plus important de la saison. C'est un élément majeur qui viendrait ainsi compléter le banc du TBB. Outre son tir, sa science du jeu et son expérience, l'internationale française tourne cette saison à 9,2 points à 46,8% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 1,7 passe décisives pour 9,3 d'évaluation en 22 minutes de jeu.