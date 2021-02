Endy Miyem de retour à Bourges ?

LFB

Crédit photo : FIBA

La saison prochaine, Alexia Chartereau évoluera à l'ASVEL Féminin. Afin de la remplacer, les Tango Bourges Basket ont ciblé l'autre poste 4 de l'équipe de France, la vétérane Endy Miyem (1,88 m, 33 ans). Celle-ci connaît bien la maison berruyère puisqu'elle y a évolué entre 2006 et 2015.

Depuis, la Rémoise est passée par le Dynamo Kourk en Russie puis Schio en Italie et le Lynx du Minnesota en WNBA avant de revenir en France du côté de Lattes-Montpellier en 2018 et de passer chez les Flammes Carolo un an plus tard. Pour le moment cette saison, la capitaine des Bleues tourne à 10,7 points à 47,9% de réussite aux tirs, 4,3 rebonds, 2,3 passes décisives et 1,9 faute provoquée pour 12,7 d'évaluation en 25 minutes.

A Bourges, elle retrouverait Elodie Godin (si elle prolonge) et Isabelle Yacoubou (sous contrat jusqu'en 2022), deux joueuses avec qui elle a remporté l'EuroBasket 2009. De quoi former un trio intérieur d'expérience pour encadrer la jeune Iliana Rupert.

Quant aux Flammes Carolo, elles pourraient faire appel à une autre internationale française pour remplacer Endy Miyem. Marie-Michelle Milapie (1,92 m, 25 ans) pourrait poursuivre sa carrière dans les Ardennes après deux saisons au BLMA.