Endy Miyem encore à l'arrêt, Bourges fait venir Djéné Diawara

LFB

Crédit photo : Tango Bourges Basket

Forfait en février lors des qualifications à la Coupe du Monde 2022, Endy Miyem avait toujours mal à la reprise de l'entraînement. De quoi l'obliger à rester loin des terrains pendant encore plusieurs semaines. Alors que le Final Four de l'EuroCup et les playoffs approchent, le Tango Bourges Basket a donc décidé de faire venir la Franco-Malienne Djéné Diawara (1,92 m, 27 ans) pour la remplacer numériquement à l'intérieur durant son absence. La saison passée, l'ancienne joueuse des Flammes Carolo et de Lyon tournait encore à 8,2 points et 5,9 rebonds en 20 minutes de moyenne en LFB avant de se blesser au genou. Elle a repris la compétition avec l'ESBVA-LM mais n'a joué que deux rencontres (1 minute contre Tarbes, 4 face aux Flammes Carolo). De quoi amener Villeneuve d'Ascq à accepter de la libérer.

« Djéné Diawara est une joueuse de devoir, qui a le sens du rebond et d’excellentes mains, a commenté son futur entraîneur Olivier Lafargue. Sa belle expérience du Championnat de France et sa connaissance du jeu font que je sais qu’elle s’intègrera parfaitement dans l’effectif actuel pour cette fin de saison qui va nécessiter des rotations supplémentaires. »