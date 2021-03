Ewl Guennoc de Mondeville aux Flammes Carolo

LFB

Crédit photo : FIBA

Très vite mise sur les parquets professionnels, Ewl Guennoc (1,74 m, 19 ans) a déjà accumulé une bonne expérience. Joueuse la plus utilisée cette saison par l'USO Mondeville (8,9 points à 36% de réussite aux tirs, 3,5 rebonds, 4,1 passes décisives et 4,9 balles perdues en 30 minutes), l'ancienne de Gouesnou Basket ne fait pas partie des élément qui seront de nouveau en Normandie la saison prochaine, comme l'a annoncé le club la semaine passée.

Selon nos informations, elle va retourner en Ligue Féminine de Basket, division qu'elle a connu entre 2017 et 2019, et rejoindre les Flammes Carolo de Charleville-Mézières. Là-bas, la Finistérienne apprendra un peu plus le métier de meneuse aux côtés des vétéranes que sont Amel Bouderra et Yvonne Turner.