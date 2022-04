Excellente en 2021-2022, Alexis Peterson prolonge à Angers

Après avoir enrôlé la jeune Leïla Lacan, l'Union féminine Angers Basket 49 (UFAB) prolonge Alexis Petterson (1,73 m, 25 ans) pour la saison prochaine indique Ouest-France. Après s'être qualifié pour les playoffs le 17 avril dernier malgré une défaite à Basket Landes (89-74), Angers va pouvoir compter sur sa meilleure marqueuse la saison prochaine, elle qui compile cette saison 16,7 points, 3,4 rebonds, 5,3 passes décisives et 1,9 interception pour 16,6 d'évaluation en 32 minutes par match. Un élément important de l'équipe angevine cette saison d'après les mots du coach, David Gautier :

"Leader de l'équipe cette année, elle a su s'intégrer parfaitement à notre championnat qu'elle découvrait. Ses nombreuses qualités et son talent ont fait d'elle la cible de beaucoup d'adversaires. Notre priorité était qu'elle reste avec nous pour continuer sur notre belle lancée."

Adèle Dréano-Trécant partira à l'issue de la saison

Pour sa première année en LFB, Adèle Dréano-Trécant (1,82 m, 22 ans) a eu des difficultées à s'imposer et n'a pas su saisir les opportunités qui lui étaient proposées cette saison, avec seulement 1,6 point, 0,3 rebond et 0,6 passe décisive pour 1,1 d'évaluation en 12 minutes sur 14 rencontres. Une situation qu'a analysé la joueuse dans les colonnes de Ouest-France :

« Peut-être que je n’étais tout simplement pas prête physiquement à avoir un impact, se questionne-t-elle. C’est un cercle vicieux, vous savez que vous êtes moins performante, vous jouez moins et vous perdez confiance en vous. On n’arrive plus à produire ce qu’on est capable de faire. Même des actions a priori faciles deviennent difficiles. »