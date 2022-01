Fin de la phase aller en LFB : Bourges, vainqueur du BLMA, est premier, Charnay, tombé à Tarbes, dernier

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

La saison régulière de LFB a repris ce samedi avec la 11e journée, synonyme de dernière journée de la phase aller. Passées leaders juste avant la trêve, les Tango du Bourges Basket le restent puisqu'elles ont battu Lattes-Montpellier dans le classique du championnat de France féminin. Face à des Gazelles limitées à sept joueuses professionnelles, les joueuses d'Olivier Lafargue ont fait la course en tête, sans se faire peur, même si les visiteuses ont finalement échoué à -7. Iliana Rupert est restée dans la lignée de son match contre Londres : 21 points et 12 rebonds pour 27 d'évaluation. Au classement, Bourges affiche un beau bilan de 9 victoires et 2 défaites. De son côté, le BLMA est à 4 victoires et 7 défaites. Mais les playoffs étant joués par les huit premiers du classement, tout est rattrapable pour elles.

Au classement, Bourges devance Basket Landes (8 victoires, 3 défaites) qui a signé une bonne reprise contre Villeneuve d'Ascq (77-64). Les Landaises ont pris le meilleur dès le départ (24-16 à la fin du premier quart-temps) pour filer vers la victoire, en s'appuyant de nouveau sur un axe Marine Fauthoux (15 points à 4/8 aux tirs, 7 rebonds et 3 passes décisives) - Mariana Tolo (19 points à 6/8 et 9 rebonds pour 25 d'évaluation) performant.

En attendant le résultat des Flammes Carolo, Villeneuve d'Ascq tombe au niveau de l'ASVEL Féminin (7 victoires, 4 défaites) qui a longtemps été accrochée à Saint-Amand avant de faire l'écart dans le troisième quart-temps, pour finalement s'imposer de 22 points (45-67).

Les Lionnes ont retrouvé du rythme en deuxième mi-temps et s'imposent face à @St_Amand_Basket ! #ASVElles pic.twitter.com/tShsO1i7iA — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) January 8, 2022

Angers reste en positif pour conclure la phase aller (6 victoires, 5 défaites). Les promus s'en sont tirées de peu face à Landerneau. Iva Slonjsak (17 de ses 24 points en première mi-temps) a inscrit le 3-points de la gagne à la fin. C'est dommage pour le LBB (3 victoires, 8 défaites) qui pouvait s'éloigner de la zone rouge en cas de victoire en Anjou.

La zone rouge, c'est Charnay qui s'y trouve. Dans le choc de bas de tableau, les joueuses de Matthieu Chauvet menaient 22-12 à Tarbes après 10 minutes de jeu. Puis elles se sont contentées de 7, 4 et 8 points sur les trois quart-temps suivants. Au retour des vestiaires, le 16-0 passé par le TGB a fait complètement basculer le match. Tarbes revient ainsi à hauteur de Landerneau (3 victoires, 8 défaites), laissant le CBBS seul avec 2 succès.

Les résultats de la 11e journée LFB :