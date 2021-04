Finalement, K.B. Sharp ne rejoint pas Mondeville et prend sa retraite

LFB

Crédit photo : KB Sharp Tarbes

Après avoir validé son ticket pour les playoffs en battant Landerneau mercredi soir (81-66) avec le TGB, la meneuse franco-américaine Kristen Brooke Sharp (1,75 m, 39 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle, à bientôt 40 ans (le 18 avril).

Alors qu'elle devait renforcer Mondeville la saison prochaine, l'ancienne internationale française ne rejoindra finalement pas l'effectif mondevillais pour se tourner vers un nouveau projet personnel. Après six ans passés à l'USO (de 2010 à 2013 puis de 2014 à 2017), elle avait rejoint Bourges avant de prendre la direction de Villeneuve d'Ascq puis de Tarbes pour y finir sa carrière.

Au micro de France Bleu Béarn Bigorre, l'ancienne internationale française (3 sélections) n'a pas caché son émotion et s'est montrée très satisfaite de ces années passées sur les parquets. Elle a notamment remporté le titre de championne de France 2018 et deux Coupes de France (en 2018 et 2019) avec Bourges.

"J'étais vraiment heureuse, contente et fière de ma carrière, j'ai pu vivre beaucoup de choses, des moments magiques grâce au basket. Donc ces derniers jours c'était un moment triste mais aujourd'hui je suis la plus heureuse, je trouve que la fin est parfaite, on ne peut pas écrire mieux que ça."

L'USO Mondeville devra donc se mettre en quête d'une remplaçante pour la saison prochaine.