Flammes Carolo : Diallo s'en va, Milapie arrêtée 3 mois, Gajic de retour

LFB

En ce début de trêve internationale, les Flammes Carolo sont touchées par quelques changements. Tout d'abord, Christelle Diallo (1,93 m, 28 ans) a demandé à partir "pour raisons personnelles", ce que les dirigeants lui ont accordé annonce le club. Depuis le début de saison de LFB, elle tournait à 6,3 points à 47% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds et 2,5 fautes provoquées pour 6,7 d'évaluation en 19 minutes. Le problème est qu'une autre poste 5 de l'effectif, Marie-Michelle Milapie (1,92 m, 25 ans), est arrêtée pour trois mois. Sortie sur blessure en début de rencontre face à La Roche Vendée, elle souffre d'une rupture d'un ligament tibio-fibulaire. Bonne nouvelle en revanche, la poste 4 bosnienne Marica Gajic (1,85 m, 26 ans), à l'arrêt depuis le début de saison à cause d'une blessure au mollet, va reprendre l'entraînement et pourrait jouer le 20 novembre contre Villeneuve d'Ascq.

Reste à savoir ce que vont décider les Flammes Carolo. Vont-ils prolonger l'arrière/ailière Magali Mendy, qui remplaçait jusqu'en décembre Marica Gajic ? Vont-ils faire venir une nouvelle poste 5 ? "Pour le moment, le club va porter réflexion sur diverses options à envisager pour le bien et l'équilibre de l'effectif, explique l'institution ardennaise dans son communiqué. Que ce soit en interne ou en externe, des solutions seront apportées pour pallier à l'absence de "Michou" Milapie."