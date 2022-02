Flammes Carolo : Soufflet et Gajic indisponibles jusqu'à la fin de la saison, Jacinta Monroe de retour

LFB

Crédit photo : FIBA

C'est la poisse qui s'abat sur les Flammes Carolo. Après avoir enregistré plusieurs cas de COVID-19 et des départs au sein de l'effectif, voilà que deux joueuses se sont blessées et ne rejoueront plus de la saison. Heureusement, le club vient de trouver une remplaçante qu'il connait bien, Jacinta Monroe.



La jeune aillière Charlène Soufflet (1,80 m, 19 ans) souffre d'une rupture des ligaments croisés au genou. Elle s'est blessée lors d'un match avec le centre de formation. L'internationale et capitaine bosnienne Marica Gajic (1,85 m, 26 ans) a fait une rechute de sa blessure au mollet lors d'un match de qualification à la Coupe du Monde 2022 la semaine dernière. Arrivée déjà blessée cette saison en provenance de Salamanque (Espagne), l'ailière-forte n'aura jouer que 5 petits matches en LFB avec la formation ardennaise.

Romuald Yernaud, entraîneur des Flammes Carolo avait annoncé que "l'objectif était de trouver quelqu'un pouvant être disponible rapidement avec des caractéristiques dans le jeu, proches de celles de Marica. Nous nous sommes accordés avec une joueuse qui devrait vite pouvoir s'adapter au groupe."

Une recrue de taille et d'expérience

Bonne nouvelle ce mardi midi pour le club qui annonce la signature de Jacinta Monroe (1,96 m, 33 ans). L'Américaine avait porté le numéro 21 avec Charleville durant la saison 2013-2014. Expérimentée en LFB, elle est passée par Saint-Amand (en 2016-2017 puis en 2020-2021) et Nantes (en 2019-2020) ces dernières années. De quoi raviver la flamme de Charleville avec le retour d'une excellente joueuse et à l'heure de la reprise après la trêve internationale. Cinquième du classement LFB avec 8 victoires pour 3 défaites, les Flammes Carolo espèrent finir la saison avec l'aide de Jacinta Monroe. Cette dernière effectuera ses débuts avec sa nouvelle équipe le 26 février lors du déplacement contre au Hainaut.