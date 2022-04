Gabby Williams vers un retour en France, direction l'ASVEL ?

LFB

Crédit photo : FIBA

Après avoir brillé ces deux dernières années avec le club hongrois de Sopron, au point de remporter l'EuroLeague 2022 et d'être élue MVP du Final Four, Gabby Williams (1,80 m, 25 ans) serait sur le point de revenir en France. Diverses sources l'envoient à l'ASVEL Féminin et la page Twitter Women's Basketball Junction va dans ce sens, indiquant qu'elle aurait trouvé un accord avec le club de Tony Parker.

Découverte en France à Lattes-Montpellier en 2019-2020, cette ailière polyvalente très athlétique a ensuite rejoint une équipe du plus haut-niveau européen, Sopron, en plus de briller en WNBA. Après avoir remporté l'EuroLeague, elle a fait le choix de rentrer en France où elle retrouvera notamment certaines de ses amies. L'internationale française ne joue pas avec le statut de joueuse formée localement en France, même si elle est internationale française.

Pour l'ASVEL, ce serait une sacrée prise. De quoi former un trio Marine Johannès - Gabby Williams - Alexia Chartereau sur les postes 2, 3 et 4 de top niveau européen.