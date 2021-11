Gênée par sa cheville, Olivia Epoupa est forfait pour la fenêtre internationale

LFB

Crédit photo : Lilian Bordron

Après un premier mois de compétition très chargé, avec 10 rencontres de jouées avec Lattes-Montpellier, Olivia Epoupa a ressenti de nouvelles douleurs à sa cheville qui l'avait obligée de déclarer forfait pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été. La meneuse a ainsi été mise au repos et n'a pas joué Landerneau ce samedi soir. Elle ne retrouvera pas l'équipe de France pour les deux premiers matches de qualification à l'EuroBasket 2023. Privées d'Olivia Epoupa, Alix Duchet et Marine Fauthoux, les Bleues vont confier leur mène à deux nouvelles venues, Caroline Hériaud et Marie-Eve Paget.