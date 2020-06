Haley Peters revient en France et complète l'effectif de Villeneuve d'Ascq

LFB

Crédit photo : FIBA

Ancienne joueuse de Lyon (13,8 d'évaluation de moyenne en 2017/18) et Charleville-Mézières (17,2 d'évalution), la poste 3/4 Haley Peters (1,91 m, 27 ans) est de retour en Ligue Féminine de Basket. L'ex-pensionnaire de l'Université de Duke a signé à Villeneuve d'Ascq, complétant ainsi l'effectif 2020/21 des Guerrières, annonce Rachid Meziane dans La Voix du Nord. Sur la saison 2019/20, la native de Summit (New Jersey) a joué en Turquie et EuroCup (16,8 d'évaluation de moyenne) avec Hatay.

"C’est une valeur sûre, approuve Rachid Méziane. Elle a performé en Ligue féminine à deux reprises. C’est important pour nous d’avoir une joueuse de ce calibre pour renforcer l’équipe et répondre aux objectifs, redorer un peu le blason de l’ESBVA. [...] Ce qui me plaît, c’est sa polyvalence : elle est capable de driver, poster, tirer à trois points. Elle est très mobile aussi, fait beaucoup de jeu sans ballon, participe au rebond. Elle est complète, avec un gros état d’esprit de combativité et une vraie culture de la gagne."

Le coach précise qu'elle sera utilisée au poste 3, Courtney Hurt et Clarince Djaldi-Tabdi composant déjà le poste 4. Pour rappel, Haley Peters avait été élue par les fans meilleure ailière de la saison 2018/19 de l'EuroLeague.

