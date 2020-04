Hélène Jakovljevic recrutée à Toulouse

LFB

Arrivée cette saison 2019/20 au Landerneau Bretagne Basket après être passée au Centre fédéral puis au centre de formation de Villeneuve d'Ascq, Hélène Jakovljevic (1,77 m, 19 ans) a quitté le club breton de Landerneau pour compléter l'effectif de Xavier Noguera au TMB.

Elle nous arrive de @lbb_hn en @LFB pour la saison prochaine, nous sommes très heureux d’accueillir @helenebasket dans la #tmbfamily. Retrouvez le preview de son interview sur Instagram https://t.co/XRHABUghM0 pic.twitter.com/RdSb0UnHTS — TMB Basket ©️ (@TMB_Basket) April 20, 2020

Jeune meneuse, sortie d'un contrat de 3 ans avec l'effectif professionnel de l'ESBVA avant de rejoindre le Finistère, elle est même passée en équipe de France U16, U18 et plus récemment U20. Elle a été médaillée de bronze à l'Euro U20 en 2019. Bien utilisée cette saison par Stéphane Leite au LBB où elle a disputé 15 matchs, elle tournait à 1,8 point à 35,8% de réussite aux tirs (54% à 2-points, 20% à 3-points), 1 rebond et 1,1 passe décisive pour une évaluation moyenne de 2,1 en 11 minutes de jeu.

C'est ainsi que l'effectif du TMB continue de construit mélangeant jeunesse, expérience et stabilité avec la prolongation de plusieurs joueuses, dont dernièrement celle de Marine Mulumba qui partagera donc la mène avec Hélène Jakovljevic.