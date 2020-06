Ify Ibekwe arrive à Nantes-Rezé, Leia Dongue attendue

LFB

Le Nantes-Rezé Basket engage sa quatrième recrue de l'intersaison en officialisant l'arrivée de l'américaine Ify Ibekwe (1,88m, 31 ans). Le NRB annonce modifier profondément son effectif "afin d’intégrer des joueuses dont les qualités répondent aux attentes des nouvelles coachs : combativité, loyauté et sincérité".

Ify IBEKWE signe au NRB



Welcome Ify !



Plus d'infos https://t.co/ItKHbcxAig#wearedeferlantes pic.twitter.com/sTop94ItPz — Nantes Rezé Basket (@DeferlantesNRB) June 12, 2020

Aurélie Bonnan, toute nouvelle coach des Déferlantes, va pouvoir compter sur une joueuse d'expérience. À 30 ans, Ify Ibekwe a déjà fait ses preuves au sein des ligues les plus compétitives comme l'Espagne, la Turquie, l'Australie, Israël ou même la France. Poste 3/4 américaine au passeport nigérian (Cotonou), elle domine de par ses capacités physiques hors du commun. La saison passée, elle évoluait au Virtus Eirene Ragusa en Ligue 1 italienne où elle compilait 11,5 points (47 % à 2pts et 44% à 3pts), 6,3 rebonds et 2 passes décisives de moyenne en 23 minutes de jeu.

Déjà passée par le championnat de France lors de la saison 2012/13 avec le Saint-Amand Hainaut Basket, elle tournait en double-double de moyenne avec 16,3 points et 10,7 rebonds par match. Une performance qu'elle a réitéré à trois reprises par la suite : avec l'UNI Girona (16,6 et 10,2 en 2014/15), Istanbul en Eurocup (19 et 10,3 en 2017/18) et Kayseri (20,4 et 10,1 en 2018/19). Ify Ibekwe est tout simplement l'une des meilleures étrangeres parmi celles qui jouent à l'étranger, comme le prouve son palmarès : Meilleure défenseuse, MVP et championne de la ligue espagnole (2014/15), Première équipe de la ligue espagnole (2014/15 et 2016/17), plusieurs passages en WNBA après avoir été drafté en 24ème position en 2011.

Deux recrues encore attendues

Nantes-Rezé a annoncé vouloir trouver deux joueuses supplémentaires. Selon nos informations, le NRB devrait également faire venir Leia Dongue (1,85m, 29 ans). Intérieure mozambicaine, elle a déjà participé à plusieurs championnats d'Afrique. Dans le roster du Primeiro de Agosto entre 2013 et 2018, elle a conduit son club sur le toit du basket angolais avec un retentissant triplé (Championnat provincial, Championnat national et Coupe nationale) devant leur l’éternelle rivale : Interclube. Depuis, elle évolue en Espagne, avec le Gernika Bizkaia.

L'effectif s'organisera autour de deux joueuses issues du Centre de Formation, Camille Lenglet et Lisa Dufon et des néo-Déferlantes : Hatoumata Diakité, Bintou Marizy-Dieme, Samantha Hill et Marie Mané.

Effectif Nantes-Rezé 2020/21 :