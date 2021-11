Ije Ajemba à Charleville-Mézières pour 3 mois

Christelle Diallo partie et Marie-Michou Milapie arrêtée trois mois, les Flammes Carolo de Charleville-Mézières ont fait venir Ijeoma Ajemba (1,87 m, 26 ans). Celle-ci arrive de Basket Landes où elle a remplacé Clarissa Dos Santos sur le début de saison, tournant à 4,6 points à 23,5% de réussite aux tirs et 6,4 rebonds pour 5,6 d'évaluation en moins de 20 minutes de moyenne en cinq matches d'EuroLeague.

"Dans le contexte actuel, cela n'a pas été simple de réagir et de trouver une joueuse qui accepterait de signer sur une durée aussi courte, a expliqué l'entraîneur Romuald Yernaux. Le choix s'est vite porté sur Ije Ajemba, car nous avons la conviction qu'elle va pouvoir nous apporter ce qui pourrait assurément nous faire défaut avec le départ de Christelle et l'absence pour blessure de Michou. A savoir, une présence au rebond. [...] C'est une joueuse qui va amener de la puissance et de l'intensité défensive. Son impact au poste bas et sa présence au rebond vont nous être fortement utiles. Son passage à Basket Landes lui a permis d'être la deuxième meilleure rebondeuse du championnat. Je crois que c'est exactement le profil qu'il nous fallait dans la conjoncture actuelle. On espère qu'elle va pouvoir nous apporter du punch dans le secteur intérieur et combler ce manque de présence au rebond que nous avions dernièrement".