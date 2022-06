Iliana Rupert confirme son départ pour Bologne : "Ça me tenait à cœur de terminer en beauté avec Bourges"

Elle restera la reine incontestée de la saison : victorieuse de l'EuroCup et MVP du Final Four de l'EuroCup en avril puis, surtout, championne de France 2022, pour accompagner son trophée de MVP de LFB. À l'image du collectif tango, Iliana Rupert (1,94 m, 20 ans) a pratiquement tout raflé cette année sous les couleurs de Bourges, qui retrouve le trône national pour la première fois depuis 2018. Un vrai accomplissement pour la jeune intérieure, déjà particulièrement lucide sur la portée de la saison berruyère à peine une heure après la finale remportée contre l'ASVEL (3-0).

« Je suis très fière de ce que l'on a su faire cette année. C'était une saison presque parfaite, à part la Coupe de France. Et encore, on a fait un match incroyable en finale... Il n'y a que du positif, je suis très fière de cette équipe. On remporte l'EuroCup à la maison dans une ambiance exceptionnelle. Ensuite, on n'a pas eu des playoffs faciles mais on est parti chercher ce titre (elle rit). On savait qu'on en était capables, qu'on avait les armes pour et on l'a fait. On n'a rien lâché, on s'est battu jusqu'au bout. Franchement, je suis très fière. »