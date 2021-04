Iliana Rupert élue meilleure jeune joueuse de la saison 2020-2021

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Elue pour la deuxième fois meilleure joueuse de la saison d'EuroLeague, Iliana Rupert (1,93 m, 19 ans) n'avait pas encore eu droit à cet honneur en Ligue Féminine de Basket. Il faut dire qu'après l'arrêt de la saison 2019-2020, aucun titre individuel et collectif n'avait été décerné et qu'en 2018-2019 c'est sa camarade de la génération 2001 Marine Fauthoux qui avait été honorée. Cette saison, c'est chose faite. Et c'est fort logiquement l'intérieure du Tango Bourges Basket qui a glané ce titre.

Malgré une entorse de la cheville qui l'a arrêtée de novembre à fin janvier, la Sarthoise a signé sa meilleure saison en LFB, tournant à 10,1 points à 64% de réussite aux tirs, 4,9 rebonds et 1,3 passe décisive pour 13,8 d'évaluation en 24 minutes chez le leader incontesté de la saison.

Les dix derniers titres de meilleure jeune joueuse de la saison LFB :