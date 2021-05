Ilona Hattab quitte le Pôle France et rejoint Landerneau

LFB

Ilona Hattab (1,81 m, 18 ans) quitte le Pôle France pour signer au Landerneau Bretagne Basket. La jeune joueuse est la quatrième arrivée du LBB après les signatures de Sixtine Macquet, Margaux Galliou-Loko et Marie Mané. Landerneau a aussi prolongé six joueuses pour la saison 2021-2022 (Brémont, Limouzin, Butard, Mosengo-Masa Geiselsöder et Kalu). Elle vient compléter l'effectif du nouveau coach principal Wani Muganguzi, ancien assistant de Stéphane Leite. En Ligue 2 sur la saison 2020-2021, la jeune meneuse-arrière tournait à 5,2 points à 39% de réussite aux tirs avec 4,4 rebonds et 0,5 passe décisive pour 4,9 d'évaluation en 17 minutes.