Immense à Bourges, Lexie Brown égale un record vieux de dix ans !

Comme quoi il n'y a pas besoin d'une victoire pour rentrer dans l'histoire... Dans un match perdu par son équipe de Charnay (67-85), actuelle avant-dernière de LFB, Lexie Brown (1,75 m, 27 ans) a surnagé. À Bourges, la meneuse bourguignonne a compilé 36 points à 70% de réussite aux tirs et 6 interceptions pour 33 d'évaluation. Auteure d'un invraisemblable 10/13 derrière la ligne majorée, la championne WNBA 2021 (avec Chicago) a ainsi égalé la meilleure performance à trois points de l'histoire de la LFB, jusque-là uniquement détenue par Yuliya Andreyeva, également à créditer d'un 10/13 en avril 2011 à Charleville-Mézières.

Magnifique au Prado, la native de Boston n'a toutefois pas pu empêcher la nouvelle défaite des siennes face à des Berruyères plus collectives, avec une Endy Miyem et une Laetitia Guapo à 13 points, Elin Eldebrink à 14 points ou une Elodie Godin en double double (10 points et 10 rebonds).

Statistiquement, gros CV du club bourguignon, Lexie Brown mène les Pinkies, avec 20,4 points à 47% (dont 43,9% à trois points), 3,8 passes décisives et 3 rebonds de moyenne par match.

Depuis 2010, les plus gros saillies à trois points en LFB :

1. Lexie Brown (Charnay) - 10 contre Bourges le 11 déc. 2021 et Yuliya Andreyeva (Nantes Rezé) - 10 contre Charleville-Mézières le 20 avr. 2011

2. Dajana Butulija (Lyon) - 9 contre Calais le 2 avr. 2016

3. Lenae Williams (Vileneuve d'Ascq) - 8 contre Saint-Amand le 25 nov. 2012