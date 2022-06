Ingrid Tanqueray signe à Charleville, Amel Bouderra prolonge jusqu'en 2024

LFB

Crédit photo : Eurocup Flammes Carolo Basket

Elles formeront le duo de meneuse des Flammes la saison prochaine. Ingrid Tanqueray et Amel Bouderra feront partie de l'effectif 2022-2023 de Charleville-Mézières.

Passé par Mondeville (entre 2006 et 2009 puis de 2011 à 2013), Lattes-Montpellier (2013-2015), Bourges (2015-2017) et enfin à l'ASVEL Féminin depuis 2017, Ingrid Tanqueray poursuit sa carrière chez les Flammes Carolos et apportera son expérience à un groupe qui est quasiment totalement renouvelé. Cette saison, la meneuse de 33 ans tournait à 3,2 points, 1,3 rebond et 2,9 passes décisives pour 4,3 d'évaluation en 16 minutes par match en moyenne. La double championne de France (2014 et 2019) et vainqueur de la coupe de France avec Bourges en 2017, sera le véritable relais de Romuald Yernaux sur le terrain comme il l'explique dans le communiqué du club :

"C'est une joueuse au profil similaire d'Amel qui saura organiser le jeu et faire jouer l'équipe comme il le faut. Efficace à trois points, Ingrid dispose aussi de cette faculté à bien utiliser les Pick and Roll. Elle possède un QI basket qui va lui permettre de faciliter le travail du collectif. Avec Amel, elles seront mes relais sur le terrain. Elle a envie de retrouver un projet avec du dynamisme et de la confiance. Celle d'un club, d'un public, d'un entraîneur et surtout la confiance en elle. Je crois fortement au binôme qu'elle formera avec Amel. Son expérience sur ce poste clé est importante." Amel Bouderra prolonge pour deux saisons

Arrivée en 2007 dans les Ardennes, la taulière Amel Bouderra continue de s'inscrire un peu plus dans l'histoire du club avec une prolongation de deux saisons. Précieuse et exemple de régularité, l'Alsacienne d'origine continue de se montrer après avoir été MVP française de LFB et avoir joué en équipe de France féminine et découvert l'EuroLeague avec son club de cœur. Cette saison, elle a inscrit 10,1 points, pris 1,6 rebond, fait 5,8 passes décisive ainsi que 1,3 interception en 25 minutes par rencontre et 10,5 d'évaluation en moyenne.

Une prolongation qui ravit Romuald Yernaux et qui va lui permettre de recentrer sa joueuse sur sa fidèle idée du basket, le jeu collectif :

"Amel est prolongée dans un contexte délicat puisque c'est la seule pour le moment. Il y a toujours une forme de pression par rapport à cette situation. Maintenant, elle va retrouver Sara Chevaugeon puis pouvoir s'appuyer sur Ingrid Tanqueray qui sont des métronomes dans le basket français. Il y aussi d'autres joueuses d'expérience avec qui elle va vite pouvoir s'associer. Nous avons besoin de la retrouver sur un jeu qui correspond pleinement à sa façon de percevoir le basket. C'est-à-dire un jeu collectif et non pas un coup collectif, un coup individuel."