Ingrid Tanqueray vers les Flammes Carolo

LFB

Elle fait partie des toutes premières recrues de l'ère Tony Parker à l'ASVEL Féminin. Ingrid Tanqueray (1,64 m, 33 ans) va quitter le club à l'issue de ses playoffs LFB. La meneuse de jeu épaulera Amel Bouderra chez les Flammes Carolo la saison prochaine. Là-bas, elle remplacera Lisa Berkani (1,76 m, 25 ans) qui qui ne restera pas après sa saison dans les Ardennes (9,5 points, 2,3 rebonds et 3,5 passes décisives pour 7,7 d'évaluation en 24 minutes). En revanche, cette dernière ne fera pas le chemin inverse de "Petit Lutin" pour se rendre à Lyon, contrairement à ce que nous avons écrit ce vendredi matin. Les négociations entre les deux parties n'ont pas abouti et l'ASVEL va plutôt engager une poste 2-1 américaine pour venir en relai de Julie Allemand et Marine Johannès.

Concernant Ingrid Tanqueray, elle sort de sa plus petite saison à titre individuel (3,2 points, 1,3 rebond et 2,9 passes décisives en 17 minutes). Cependant, la Normande possède des atouts non négligables (leadership, expérience, QI basket, adresse extérieure).