Internationale slovène, Eva Lisec rejoint La Roche Vendée BC : « C'est un joli coup », savoure Body

Alors que La Roche Vendée BC avait annoncé avoir terminé son recrutement, le club vendéen a officialisé ce mardi 4 août l’arrivée de l’internationale slovène Eva Lisec (1,93m, 25 ans).

Son parcours :

2017/20 : Famila Basket Schio (Italie)

2016/17 : Atomeromu KSC Szekszard (Hongrie)

2015/16 : Famila Basket Schio (Italie)

2012/15 : ZKK Athlete Celje (Slovénie)

2010/12 : Grosuplje (Slovénie)

« On a bien bossé avec les partenaires privés cet été, avance l'entraîneur du RVBC Emmanuel Body. Et on a réussi à récupérer un peu d’argent. Dès que le Président (Philippe Provost) m’a donné le feu vert il y a quinze jours, j’ai tout de suite passé un coup de fil à Pierre Vincent (le coach du Famila Basket Schio, ndlr) qui ne la gardait pas car il cherchait un profil complètement différent. »

« Un joli coup réalisé par le RVBC en fin de marché »

Alors le club vendéen en a profité pour la faire venir en France. « C’était une belle opportunité, sourit le technicien choletais. Sa signature chez nous est un joli coup réalisé par le RVBC en fin de marché. Mais avant de dire que c’est une très grosse pioche, il faudra attendre confirmation. » Passée par Grosuplje (Slovénie), Celje (Slovénie), Szekszárd (Hongrie) et par Schio (Italie), la Slovène apportera tout de même aux Yonnaises son expérience internationale emmagasinée lors de ses quelques saisons en EuroLeague et lors de ses deux participations à l’EuroBasket. « Avec son vécu en EuroLeague, elle a joué de nombreux matchs à forte intensité et à fort enjeu sur la scène européenne. Elle va aussi nous apporter un peu plus de connaissance tactique. Car elle est très intelligente, c’est un gros QI basket et une grosse plus-value pour notre équipe. »

« Elle va nous aider à franchir un cap en Coupe d'Europe »

Capable d’évoluer sur les postes 4 et 5, elle tournait cette saison en EuroLeague à 9,1 points à 47,4% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et 2 passes décisives pour 10,3 d’évaluation en 25 minutes. « J’attends d’elle qu’elle soit l’une de nos leaders et qu’elle nous aide à franchir un cap en Coupe d’Europe. D’autant plus qu’elle est très complémentaire de ce qu’on a déjà dans la raquette. Elle peut évoluer sans aucun souci sur le poste 4 et 5, car c’est une joueuse de grande taille. Et ce n’est pas négligeable. »

Avec une équipe taillée pour jouer sur tous les tableaux, La Roche Vendée BC espère à présent continuer de grandir. Et pourquoi pas aller encore plus loin en EuroCup. « On veut faire mieux que l’année dernière car on a été dégouté de se faire sortir par Besiktas en 1/16e de finale. Si on pouvait passer un tour supplémentaire et faire un 1/8e, ce serait super. Et en LFB, on a forcément envie de jouer les playoffs pour rester sur la scène européenne… » En attendant la reprise des entraînements la semaine prochaine, Emmanuel Body est plutôt confiant quant à l’arrivée des Américaines en France. « Les tests Covid qu’elles ont passés se sont révélés négatifs. On a donc pris les billets d’avion, mais elles ne sont pas encore arrivées... »

