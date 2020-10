Irène Ottenhof quitte déjà son poste de Directrice Générale de Landerneau

LFB

Arrivée il y a cinq mois de cela, Irène Ottenhof n'a occupé son poste de Directrice Générale de Landerneau que durant un petit mois. Le club breton, en Ligue Féminine de Basket depuis deux ans et engagé en Coupe d'Europe cette saison, avait alors annoncé son arrivée comme un symbole représentant la volonté de se structurer et de viser plus haut.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le Landerneau Bretagne Basket a annoncé :