ITW Lisa Berkani : "L'objectif sera de qualifier le club en Coupe d'Europe pour la saison prochaine"

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

La meneuse de Villeneuve D'Ascq Lisa Berkani est revenue pour BeBasket sur son actualité. Avec 22 points marqués et 8 passes délivrées face à l'ASVEL mercredi dernier en LFB, la meneuse tricolore se montre dominante et décisive.

Bonjour Lisa, vous avez réalisé une grosse prestation collective et individuelle mercredi soir contre l'ASVEL. Comment vous sentez-vous deux jours après (entretien réalisé vendredi) ?

"Je me sens bien. Le fait de retrouver le chemin de la victoire mais surtout le plaisir de jouer ensemble et de gagner en équipe, cela fait vraiment du bien."

Déjà la semaine passée, vous n'étiez pas passer loin à Bourges... La période difficile était derrière vous ?

"Oui, contre Bourges on y a cru jusqu'au bout. On a été en tête pendant 38 ou 39 minutes, donc ce n'est vraiment pas passer à grand chose... Mais on avait déjà retrouvé un super état d'esprit et une véritable bataille d'équipe."

Comment expliquer cette période difficile que vous avez traversé en février ?

"Je pense qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension entre nous et un manque de communication aussi, sans oublier beaucoup de fatigue et de nombreuses blessures qui ont beaucoup pesé sur le groupe. Mais le plus important maintenant, c'est de regarder devant et essayer de reproduire ces bonnes performances que ce soit aux entraînements ou pendant les matches."

Vous récupérez Clarissa Dos Santos, cela va forcément vous aider non ?

"Alors là oui c'est sûr que Clarissa va nous faire énormément de bien ! C'est une joueuse athlétique, puissante, battante, avec toujours cette joie de vivre et qui connaît très bien le championnat de France. Elle s'est montrée performante partout où elle est passée. J'ai vraiment hâte de jouer avec elle."

Vous concernant, le club a récemment indiqué que vous étiez blessée à l'aine. Cela va mieux ou vous faites avec ?

"Je suis blessée depuis mi-décembre et joue sur une jambe depuis tout ce temps. Depuis début mars, c'est beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de douleurs, je travaille beaucoup avec le staff médical et le préparateur physique donc je suis sur la bonne voie pour que ça aille de mieux en mieux."

« Je ne suis plus la jeune joueuse de 17-18 ans qui avait du mal à gérer son équipe »

Quels sont vos objectifs avec Villeneuve d'Ascq pour cette fin de saison ?

"Nos objectifs sont de gagner les matches qui nous restent à jouer afin de s'assurer de qualifier le club en Coupe d'Europe pour la saison prochaine."

C'est votre troisième saison à l'ESBVA. Comment vous sentez-vous sur place ?

"Oui à la fin de la saison, cela fera deux ans et demi que je suis là. Je m'y sens plutôt bien et j'essaie de progresser et d'avancer jour après jour avec l'aide de mon coach et de mes coéquipières. Ils sont toujours derrière moi en train de me pousser et me tirer vers le haut."

Vous n'avez que 23 ans et vous en êtes déjà à votre huitième saison LFB. Vous êtes connue pour votre talent et votre fougue, est-ce qu'avec l'âge vous pensez arriver à trouver un juste milieu dans votre jeu en exprimant vos qualités tout en réduisant le nombre d'erreurs ?

"Je pense vraiment avoir avancé dans ce domaine là. Pour moi, je ne suis plus la jeune joueuse de 17-18 ans qui avait du mal à gérer son énergie, cette fougue et à se contrôler sur le terrain. Je suis plutôt fière du changement et de l'expérience que j'acquière d'année en année."

Enfin, on vous a longtemps vu les terrains de 3x3 mais on ne vous trouve pas dans la préselection de l'équipe de France. Vous avez mis le 3x3 entre paranthèses ou la FFBB a décidé de ne pas faire appel à vous ?

"Oui effectivement. J'ai fait quelques tournois avec l'équipe de France 3x3 ces deux derniers étés. Tout s'était très bien passé. Je n'ai pas mis l'équipe de France 3x3 entre paranthèses, je n'ai juste pas été sélectionnée."